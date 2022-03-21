Подоляк: понад 3 млн українців стали біженцями, до 12 млн - переселенцями
Через війну Росії проти України понад 3 млн осіб стали біженцями. До 12 млн українців стали внутрішніми переселенцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"Понад 3 млн українців змушені виїхати в європейські країни. Загалом вимушених внутрішніх переселенців, які через війну покинули свої міста, свою роботу - 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, за даними ООН, через війну свої будинки змушені були покинути близько 10 млн українців.
РБК-Україна публікувало список винятків для чоловіків віком від 18 до 60 років, яким дозволено покинути країну.
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