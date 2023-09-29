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Подоляк про скандальні "новини" щодо України: одна з цілей російської пропаганди

П'ятниця 29 вересня 2023 13:26
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Подоляк про скандальні "новини" щодо України: одна з цілей російської пропаганди Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президент (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація навмисно поширює скандальні фейкові новини про Україну, аби дискредитувати її на міжнародній арені та підірвати підтримку з боку Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, вірусна новина про те, що українець нібито підпалив центр ДНК в США після того, як результати показали, що він частково росіянин й поляк, а також більшість інших - абсолютно фейкові. Втім, вони майстерно імітують брендинг відомих ЗМІ та поширюються через російські бот-мережі. Зрештою, вони робитимуть це й надалі.

За словами радника голови Офісу президента, однією з головних цілей Росії є:

  • дискредитація України на міжнародній арені;
  • розпалювання міжнаціональної напруженості;
  • зменшення підтримки України серед громадських суспільств західних країни, а також підрив підтримки з боку їхніх урядів.

"Завдання просте: створити колективний образ українців як невдячних, хамовитих, злодійкуватих, інфантильних і злочинних особистостей. Механізм такий: масштабування (штучне роздування) будь-яких випадків неналежної поведінки (або злочинів) громадян України по всьому світу, а якщо таких випадків немає, то навмисна фальсифікація найбільш шокуючих історій і поширення їх через соціальні мережі", - додав Подоляк.

Подоляк зауважив, що поширення фейків є російською грою, яка грає на чутливості різних народів. Зокрема він порадив не звертати на фейки увагу й бути розумнішим за пропаганду терористів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Центр протидії дезінформації" тим часом заперечив черговий вкид про те, що Україна нібито просила у Заходу ракети для завдання ударів по Ірану, Сирії й Росії.

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