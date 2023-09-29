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Подоляк о скандальных "новостях" в отношении Украины: одна из целей российской пропаганды

Пятница 29 сентября 2023 13:26
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Подоляк о скандальных "новостях" в отношении Украины: одна из целей российской пропаганды Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президент (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация намеренно распространяет скандальные фейковые новости об Украине, чтобы дискредитировать ее на международной арене и подорвать поддержку со стороны Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, вирусная новость о том, что украинец якобы поджег центр ДНК в США после того, как результаты показали, что он частично россиянин и поляк, а также большинство других - абсолютно фейковые. Впрочем, они искусно имитируют брендинг известных СМИ и распространяются через российские бот-сети. В конце концов, они будут делать это и в дальнейшем.

По словам советника главы Офиса президента, одной из главных целей России является:

  • дискредитация Украины на международной арене;
  • разжигание межнациональной напряженности;
  • уменьшение поддержки Украины среди гражданских обществ западных страны, а также подрыв поддержки со стороны их правительств.

"Задача проста: создать коллективный образ украинцев как неблагодарных, хамовитых, вороватых, инфантильных и преступных личностей. Механизм таков: масштабирование (искусственное раздувание) любых случаев неподобающего поведения (или преступлений) граждан Украины по всему миру, а если таких случаев нет, то намеренная фальсификация наиболее шокирующих историй и распространение их через социальные сети", - добавил Подоляк.

Подоляк отметил, что распространение фейков является российской игрой, которая играет на чувствительности разных народов. В частности он посоветовал не обращать на фейки внимание и быть умнее пропаганды террористов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Центр противодействия дезинформации" тем временем опроверг очередной вброс о том, что Украина якобы просила у Запада ракеты для нанесения ударов по Ирану, Сирии и России.

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