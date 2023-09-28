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Висновки на здогадках: в ЦПД спростували вкид про намір України вдарити по Ірану й Сирії

Четвер 28 вересня 2023 18:05
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Висновки на здогадках: в ЦПД спростували вкид про намір України вдарити по Ірану й Сирії Фото: в ЦПД спростували вкид про намір України вдарити по Ірану й Сирії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські Telegram-канал поширили дезінформацію про те, що Україна нібито просила Захід про ракети великої дальності для ударів по Ірану, Сирії й Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру протидії дезінформації".

Стаття в The Guardian

В статті, автор якої посилається на звіт, зазначається, що Росія за останні 3 місяці здійснила більше 600 атак на українські міста із застосуванням дронів з західними компонентами. Україна виявила в БпЛА 52 електродеталі, виробниками яких є 5 організацій Європи, зокрема польська "дочка" британської транснаціональної компанії.

Водночас нібито немає підозр про порушення санкцій із боку західних країн. Митна інформація вказує на те, що весь імпорт компонентів до Ірану йшов через Туреччину, Індію, Казахстан, Узбекистан, В’єтнам та Коста-Рику.

Також зазначається, що Україна в "47-сторінковому таємному документі для G7" заявляє, що виробництво "шахедів" розосередилося з Ірану до Сирії та Росії. Київ нібито запропонував кілька способів розв'язання такої проблеми, серед яких поставки далекобійних ракет для ударів по заводах "шахедів" в Ірані, Сирії й Росії.

Що кажуть в ЦПД?

Як відзначили в ЦПД, джерелом інформаційного вкиду є анонімний авторитет, який не надає жодних конкретних доказів й робить висновки лише на здогадках.

"Довіряйте лише перевіреним та обґрунтованим заявам з боку медіа", - додала пресслужба.

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