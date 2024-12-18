Подоляк про розміщення миротворчих військ в Україні: у найближчій перспективі навряд чи
Розміщення західних миротворчих військ в Україні найближчим часом малоймовірне. Але дискусії навколо цього питання - позитивний факт.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"В найближчій перспективі навряд чи. Давайте все ж таки без ілюзій жити. Сам факт дискусії навколо можливості відправити або контингент, або тренінгові та інженерні війська - це добре, що вони (дискусії - ред.) вже йдуть. Але, давайте ж об'єктивно, безумовно, це дуже важкі дискусії", - сказав він.
На думку Подоляка, такі дискусії свідчать про те, що деякі західні партнери усвідомлюють усі ризики, які буде нести Росія далі. Він додав, що такими представниками є президент Франції Еммануель Макрон та, до прикладу, опозиційні партії Німеччини.
Також радник керівник ОП наголосив, що діалог про миротворчі місії в Україні передбачає певний переговорний процес, але це не означає, що Росія буде згодна з ним.
"І тому я говорю, Росія не буде згодна без примусу на жоден сценарій, який так чи інше їй не подобається", - зазначив Подоляк.
Миротворці в Україні
Першим ідею про розміщення миротворчих військ в Україні запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Він також пропонував навчати ЗСУ відразу на території України.
За даними ЗМІ, у Брюсселі європейські лідери разом з президентом України Володимиром Зеленським обговорять можливість розміщення миротворчих місій.
Втім, більшість країн ЄС не готові наразі відправити своїх миротворців в Україну. В Італії заявили, що участь їх солдатів можлива лише після завершення бойових дій. У Фінляндії також закликали не поспішати з рішеннями.
Міністр оборони Німеччини заявив, що Берлін готовий обговорити розміщення миротворців, але лише за умови, що Росія на це погодиться.
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