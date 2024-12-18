Подоляк про розміщення миротворчих військ в Україні: у найближчій перспективі навряд чи

"В найближчій перспективі навряд чи. Давайте все ж таки без ілюзій жити. Сам факт дискусії навколо можливості відправити або контингент, або тренінгові та інженерні війська - це добре, що вони (дискусії - ред.) вже йдуть. Але, давайте ж об'єктивно, безумовно, це дуже важкі дискусії", - сказав він.

На думку Подоляка, такі дискусії свідчать про те, що деякі західні партнери усвідомлюють усі ризики, які буде нести Росія далі. Він додав, що такими представниками є президент Франції Еммануель Макрон та, до прикладу, опозиційні партії Німеччини.

Також радник керівник ОП наголосив, що діалог про миротворчі місії в Україні передбачає певний переговорний процес, але це не означає, що Росія буде згодна з ним.

"І тому я говорю, Росія не буде згодна без примусу на жоден сценарій, який так чи інше їй не подобається", - зазначив Подоляк.