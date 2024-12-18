Подоляк о размещении миротворческих войск в Украине: в ближайшей перспективе вряд ли

Размещение западных миротворческих войск в Украине в ближайшее время маловероятно. Но дискуссии вокруг этого вопроса - положительный факт.

"В ближайшей перспективе вряд ли. Давайте все же без иллюзий жить. Сам факт дискуссии вокруг возможности отправить или контингент, или тренинговые и инженерные войска - это хорошо, что они (дискуссии - ред.) уже идут. Но, давайте же объективно, безусловно, это очень тяжелые дискуссии", - сказал он.

По мнению Подоляка, такие дискуссии свидетельствуют о том, что некоторые западные партнеры осознают все риски, которые будет нести Россия дальше. Он добавил, что такими представителями являются президент Франции Эммануэль Макрон и, к примеру, оппозиционные партии Германии.

Также советник руководитель ОП отметил, что диалог о миротворческих миссиях в Украине предусматривает определенный переговорный процесс, но это не означает, что Россия будет согласна с ним.

"И поэтому я говорю, Россия не будет согласна без принуждения ни на один сценарий, который так или иначе ей не нравится", - отметил Подоляк.