Подоляк про розмови з Путіним: кожен дзвінок вириває РФ з ізоляції
Росія розуміє тільки мову сили і кожен дзвінок світових лідерів Володимиру Путіну вириває Москву з міжнародної ізоляції. Кращий діалог з Кремлем - новий пакет санкцій і постачання зброї Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.
"Навіщо радувати агресора вмовляннями?"- написав у Twitter Подоляк.
Він додав, що прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас задає правильні питання. Йдеться про заяву глави естонського уряду, де вона закликає перестати дзвонити Путіну. За її словами, немає сенсу розмовляти з главою Кремля.
"Кожен дзвінок від світових лідерів вириває Росію з цивілізаційної ізоляції. Москва розуміє тільки мову сили. Діалог для них - слабкість. Кращий перемовник - новий пакет зброї і санкцій", - продовжив радник глави ОП.
Нагадавши, про заклик до світових лідерів перестати дзвонити Путіну Каллас сказала в інтерв'ю виданню Euroactiv. Вона нагадала, що Євросоюз вже тричі здійснював таку помилку - в Грузії, Криму і на Донбасі.
Зазначимо, після майже місячної перерви 13 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц зідзвонився з Путіним. Основною темою переговорів стала війна в Україні. Раніше він оголосив, навіщо з президентом Франції Еммануелем Макроном спілкуються з главою Кремля.
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