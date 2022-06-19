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Подоляк рассказал, что надо сделать России, чтобы ее голос услышали

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

России нужно перестать вторгаться в другие страны и устраивать массовые казни, чтобы ее голос услышали другие государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Подоляк отметил, что никаким странам также нельзя строить концлагеря и похищать ресурсы других государств.

"Эти правила придуманы не Вашингтоном, господин Лавров. Это правила цивилизованного мира. Чтобы "голос России слышали", надо просто перестать вести себя как варвары из Средних веков", - написал он.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они якобы не вторгались в Украину и им пришлось начать "спецоперацию".

Ранее он заявлял, что западные страны якобы настраивают Молдову против России и пытаются из нее сделать "вторую Украину".

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Ирина ПодолякОфис президентаВойна России против Украины