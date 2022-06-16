Лавров обвинил Запад: из Молдовы пытаются сделать "вторую Украину"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова для НТВ .

"Конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину. И такой потребительский подход нынешнего молдавского руководства весьма показателен. Когда заявляют: "Вот давайте, мы сейчас в ЕС будем вступать, потом посмотрим, что нам там пообещают. Потом будем решать, оставаться ли нам в СНГ. Ну и другие заявления", - отметил он.

По его мнению, Кишинев занимается "вымогательством", требуя скидки и отсрочки оплаты за газ.

"Такое попрошайничество по большому счету, вымогательство. "Вот если вы нам не сделаете, то мы быстрее пойдем в Европу. А если сделаете, то все равно пойдем, но медленнее". Примерно так я эти сигналы считываю", - добавил российский министр.