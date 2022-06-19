Подоляк розказав, що треба зробити Росії, щоб її голос почули

Росії потрібно перестати вторгатися в інші країни та влаштовувати масові страти, аби її голос почули інші держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка .

"Ці правила придумані не Вашингтоном, пане Лавров. Це правила цивілізованого світу. Аби "голос Росії чули", треба просто перестати поводитися як варвари із Середніх віків", - написав він.

Подоляк зазначив, що жодним країнам також не можна будувати концтабори й викрадати ресурси інших держав.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вони нібито не вторгалися в Україну і їм довелося розпочати "спецоперацію".

Раніше він заявляв, що західні країни нібито налаштовують Молдову проти Росії та намагаються з неї зробити "другу Україну".