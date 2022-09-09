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Подоляк рассказал о реакции мира на успех контрнаступления ВСУ

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина доказала миру, что способна выстоять против российской агрессии и деоккупировать свои территории. Военным России стоит убираться из нашей страны, поскольку дальше будет больно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Что говорит миру об эффективном украинском контрнаступлении? 1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие. 3. Русским войскам время убираться. Будет больно", - пишет Подоляк.

Успехи ВСУ во время контрнаступления:

С начала оборонительных операций, наши военные:

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