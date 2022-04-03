Подоляк рассказал подробности о формуле гарантий безопасности для Украины

Он отметил, что любая война должна закончиться какими-то договоренностями. Это также касается и в случае войны России против Украины.

При этом есть два варианта подписания договора. Один классический, который подразумевает двусторонний договор о мире, между РФ и Украиной. А также есть другая формула, которую предложил Владимир Зеленский.

Речь идет о многостороннем договоре, где будет много стран-гарантов, в том числе и РФ, которая возьмет на себя обязательства перед Украиной и перед другими странами.

"Поэтому, я думаю, здесь не вопрос даже вето (права РФ на вето, - ред.), потому что вето как такового в нашей формуле нет. Там есть голосование большинством стран. Большинство стран, являющихся гарантами, приняли какое-то решение, и оно есть уже юридически ключевым, то есть для выполнения обязательным", - заявил Подоляк.

Он также добавил, что в Офисе президента считают, многосторонний договор о гарантиях безопасности - это идеальный предохранитель против любой агрессии со стороны России.

По его мнению, украинская формула о гарантиях безопасности может стать формулой-основой для других альянсов с точки зрения безопасности.

Сегодняшние форматы глобальной безопасности - от ООН через ОБСЕ до НАТО - сегодня не решают ключевой вопрос - как предотвратить войну в центре Европы, с которой столкнулась Украина", - отметил Подоляк.