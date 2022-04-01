В украинской переговорной группе рассказали, стоит ли вопрос Крыма на повестке дня

Член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров объяснил позицию Украины по Крыму. Он заверил, что этот вопрос стоит на повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Умерова НВ .

По его словам, сейчас Украина обсуждает проблемы политических заключенных и гуманитарные вопросы на административной границе с Крымом.

"Среди актуальных вопросов есть вопросы политических заключенных. На следующих встречах мы также намерены поднимать вопрос гуманитарного порядка, в частности вопрос о семьях, которые сегодня не могут воссоединиться из-за ситуации на админгранице с Крымом", - отметил Умеров.

Переговорщик добавил, во время подготовки этих решений проходят консультации с Меджлисом крымскотатарского народа, правозащитниками, общественным и религиозным секторами и другими представителями украинского Крыма.