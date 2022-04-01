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В украинской переговорной группе рассказали, стоит ли вопрос Крыма на повестке дня

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 16:28
В украинской переговорной группе рассказали, стоит ли вопрос Крыма на повестке дня Фото: Рустем Умеров (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Наталья Юрченко

Член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров объяснил позицию Украины по Крыму. Он заверил, что этот вопрос стоит на повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Умерова НВ.

По его словам, сейчас Украина обсуждает проблемы политических заключенных и гуманитарные вопросы на административной границе с Крымом.

"Среди актуальных вопросов есть вопросы политических заключенных. На следующих встречах мы также намерены поднимать вопрос гуманитарного порядка, в частности вопрос о семьях, которые сегодня не могут воссоединиться из-за ситуации на админгранице с Крымом", - отметил Умеров.

Переговорщик добавил, во время подготовки этих решений проходят консультации с Меджлисом крымскотатарского народа, правозащитниками, общественным и религиозным секторами и другими представителями украинского Крыма.

Напомним, Умеров также объяснил роль российского олигарха Романа Абрамовича на переговорах Украины и России.

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