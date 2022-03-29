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Подоляк рассказал, от чего будет зависеть следующий раунд переговоров с Россией

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Стамбул, Вторник 29 марта 2022 16:46
Подоляк рассказал, от чего будет зависеть следующий раунд переговоров с Россией Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что дата следующего раунда переговоров Украины и РФ будет известна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт мирного договора, предложенного Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинская правда".

"Первое. Прямо сейчас идут очные консультации в подгруппах: в военной и юридической. Детализация важна. Второе. Дата следующего раунда будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт договора", - заявил Подоляк.

При этом он добавил, что уже есть первая положительная реакция оппонентов.

"Готовность радикально прекратить огонь на черниговском и киевском направлениях. Что позволит решить существенные гуманитарные проблемы", - заявил Подоляк.

Напомним, сегодня в Стамбуле состоялся очередной этап переговорного процесса. Это первый за несколько недель очный раунд переговоров украинской и российской делегаций.

Все подробности итогов переговоров и заявления делегаций - читайте в материале РБК-Украина.

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