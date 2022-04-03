Подоляк розповів подробиці про формулу гарантій безпеки для України

Він зазначив, що будь-яка війна повинна закінчитися якимись домовленостями. Це також стосується і в разі війни Росії проти України.

При цьому є два варіанти підписання договору. Один класичний, який має на увазі двосторонній договір про мир, між РФ і Україною. А також є інша формула, яку запропонував Володимир Зеленський.

Йдеться про багатосторонній договір, де буде багато країн-гарантів, в тому числі і РФ, яка візьме на себе зобов'язання перед Україною і перед іншими країнами.

"Тому, я думаю, тут не питання навіть вето (права РФ на вето, - ред.), тому що вето як такого в нашій формулі немає. Там є голосування більшістю країн. Більшість країн, які є гарантами, прийняли якесь рішення, і воно є вже юридично ключовим, тобто для виконання обов'язковим", - заявив Подоляк.

Він також додав, що в Офісі президента вважають, що багатосторонній договір про гарантії безпеки - це ідеальний запобіжник проти будь-якої агресії з боку Росії.

На його думку, українська формула про гарантії безпеки може стати формулою-основою для інших альянсів з точки зору безпеки.

Сьогоднішні формати глобальної безпеки - від ООН через ОБСЄ до НАТО - сьогодні не вирішують ключове питання - Як запобігти війні в центрі Європи, з якою зіткнулася Україна", - зазначив Подоляк.