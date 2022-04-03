RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк розповів подробиці про формулу гарантій безпеки для України

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк розповів, що в українській формулі про гарантії безпеки для України немає поняття "вето".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка під час телемарафону.

Він зазначив, що будь-яка війна повинна закінчитися якимись домовленостями. Це також стосується і в разі війни Росії проти України.

При цьому є два варіанти підписання договору. Один класичний, який має на увазі двосторонній договір про мир, між РФ і Україною. А також є інша формула, яку запропонував Володимир Зеленський.

Йдеться про багатосторонній договір, де буде багато країн-гарантів, в тому числі і РФ, яка візьме на себе зобов'язання перед Україною і перед іншими країнами.

"Тому, я думаю, тут не питання навіть вето (права РФ на вето, - ред.), тому що вето як такого в нашій формулі немає. Там є голосування більшістю країн. Більшість країн, які є гарантами, прийняли якесь рішення, і воно є вже юридично ключовим, тобто для виконання обов'язковим", - заявив Подоляк.

Він також додав, що в Офісі президента вважають, що багатосторонній договір про гарантії безпеки - це ідеальний запобіжник проти будь-якої агресії з боку Росії.

На його думку, українська формула про гарантії безпеки може стати формулою-основою для інших альянсів з точки зору безпеки.

Сьогоднішні формати глобальної безпеки - від ООН через ОБСЄ до НАТО - сьогодні не вирішують ключове питання - Як запобігти війні в центрі Європи, з якою зіткнулася Україна", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк розповів, від чого залежатиме наступний раунд переговорів з Росією.

Ми також писали, що в українській переговорній групі розповіли, чи стоїть питання Криму на порядку денному.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ПодолякОфіс президента