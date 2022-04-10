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Подоляк рассказал, как идет работа над гарантиями безопасности Украины

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в данное время на уровне юридических подгрупп отрабатывается формулировка международного договора о гарантиях безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в эфире телемарафона.

Он отметил, что в международном договоре будет не только Украина и Росси, но и страны, которые выступят потенциальными гарантами безопасности Украины.

"Мы понимаем, что Россия постоянно меняет свои позиции. Поэтому мы хотим, чтобы в этом договоре было много стран. И сегодня разговор идет в рабочих подгруппах - как должна быть имплементирована часть стран-гарантов", - заявил Подоляк.

По его словам, рядом с Украиной должно быть 5-7 стран гарантов, поэтому сейчас идет работа над юридическими формулировками.

Подоляк также заявил, что Россия хочет включить в договор Беларусь, поскольку эта страна находится в ее подчинении.

"У российской стороны свои позиции, а у украинской стороны свои позиции по странам. Для нас важно, чтобы были мощные страны Совбеза, у которых есть мощные армии с ядерным компонентом, и это будут страны, которые будут стоять рядом с Украиной с точки зрения гарантий безопасности", - добавил советник главы Офиса президента.

Напомним, Подоляк высказался о ракетном ударе по Краматорску и отметил, что Россия доказала свою психическую недееспособность.

Ранее Подоляк заявил, что Украина не позволит отменить санкции против России по щелчку пальцев.

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Война России против УкраиныИрина Подоляк