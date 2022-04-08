Подоляк о ракетном ударе по Краматорску: Россия доказала свою психическую недееспособность

Российские оккупанты ударили ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи людей. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что это указывает на неадекватность поступков российского руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника в Telegram .

Он напомнил, что Франция устами министра финансов Ле Мэра заявляет о готовности пойти на нефтяное эмбарго для РФ.

Также Британия устами премьер-министра Джонсона и Германия устами канцлера Шольца прямо говорят о необходимости срочного закрытия Европы для российского кровавого газа.

Подоляк добавил, что Германия устами президента Штайнмайера говорит о необходимости немедленного создания международного трибунала для начала процессов над российскими военными преступниками, включая Путиным.

"И, наконец, США устами президента Байдена заявляют о существенном и прорывном расширении военной помощи Украине. В частности, для немедленного закрытия неба от российских бешеных ракет", - добавил советник руководителя ОПУ.

Подоляк отметил, что ударом по Краматорску и по семьям, Россия окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность.