Подоляк о ракетном ударе по Краматорску: Россия доказала свою психическую недееспособность
Российские оккупанты ударили ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи людей. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что это указывает на неадекватность поступков российского руководства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника в Telegram.
Он напомнил, что Франция устами министра финансов Ле Мэра заявляет о готовности пойти на нефтяное эмбарго для РФ.
Также Британия устами премьер-министра Джонсона и Германия устами канцлера Шольца прямо говорят о необходимости срочного закрытия Европы для российского кровавого газа.
Подоляк добавил, что Германия устами президента Штайнмайера говорит о необходимости немедленного создания международного трибунала для начала процессов над российскими военными преступниками, включая Путиным.
"И, наконец, США устами президента Байдена заявляют о существенном и прорывном расширении военной помощи Украине. В частности, для немедленного закрытия неба от российских бешеных ракет", - добавил советник руководителя ОПУ.
Подоляк отметил, что ударом по Краматорску и по семьям, Россия окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Краматорске утром 8 апреля. Изначально сообщалось о 30 погибших.
Затем глава Одесской ОВА Павел Кириленко сообщил, что погибли 50 человек, среди них 5 детей.
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