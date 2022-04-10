Подоляк розповів, як йде робота над гарантіями безпеки України

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів, що в даний час на рівні юридичних підгруп відпрацьовується формулювання міжнародного договору про гарантії безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що в міжнародному договорі буде не тільки Україна і Россі, а й країни, які виступлять потенційними гарантами безпеки України.
"Ми розуміємо, що Росія постійно змінює свої позиції. Тому ми хочемо, щоб у цьому договорі було багато країн. І сьогодні розмова йде в робочих підгрупах - як повинна бути імплементована частина країн-гарантів", - заявив Подоляк.
За його словами, поруч з Україною має бути 5-7 країн гарантів, тому зараз йде робота над юридичними формулюваннями.
Подоляк також заявив, що Росія хоче включити в договір Білорусь, оскільки ця країна знаходиться в її підпорядкуванні.
"У російської сторони свої позиції, а в української сторони свої позиції по країнах. Для нас важливо, щоб були потужні країни Радбезу, у яких є потужні армії з ядерним компонентом, і це будуть країни, які будуть стояти поруч з Україною з точки зору гарантій безпеки", - додав радник глави офісу президента.
Нагадаємо, Подоляк висловився про ракетний удар по Краматорську і зазначив, що Росія довела свою психічну недієздатність.
Раніше Подоляк заявив, що Україна не дозволить скасувати санкції проти Росії по клацанню пальців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.