Подоляк розповів, як йде робота над гарантіями безпеки України

Він зазначив, що в міжнародному договорі буде не тільки Україна і Россі, а й країни, які виступлять потенційними гарантами безпеки України.

"Ми розуміємо, що Росія постійно змінює свої позиції. Тому ми хочемо, щоб у цьому договорі було багато країн. І сьогодні розмова йде в робочих підгрупах - як повинна бути імплементована частина країн-гарантів", - заявив Подоляк.

За його словами, поруч з Україною має бути 5-7 країн гарантів, тому зараз йде робота над юридичними формулюваннями.

Подоляк також заявив, що Росія хоче включити в договір Білорусь, оскільки ця країна знаходиться в її підпорядкуванні.

"У російської сторони свої позиції, а в української сторони свої позиції по країнах. Для нас важливо, щоб були потужні країни Радбезу, у яких є потужні армії з ядерним компонентом, і це будуть країни, які будуть стояти поруч з Україною з точки зору гарантій безпеки", - додав радник глави офісу президента.