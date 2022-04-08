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Украина не позволит отменить санкции против России по щелчку пальцев, - Подоляк

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Киев, Пятница 08 апреля 2022 10:51
Украина не позволит отменить санкции против России по щелчку пальцев, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Украина не позволит по щелчку пальцев отменить мировые санкции против России, которые были введены за полномасштабное вторжение. Цена за войну против Украины должна быть немыслимой для РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"У нас санкциями жестко занимается целая группа людей, включая международных и наших экспертов, которая модерируется (главой Офиса президента, - ред.) Андреем Ермаком и точно не позволит по щелчку пальцев отменить какие-то санкции. Это принципиальный вопрос, что за такой варварский способ ведения войны цена должна быть немыслимой, и она должна нарастать", - отметил он.

По его словам, Вооруженные силы Украины и санкции являются ключевым инструментом для того, чтобы "поставить Россию на место".

Напомним, ранее Подоляк заявил, что ключевыми санкциями против России, которые помогут приблизить завершение войны, это прямые и непрямые эмбарго на российский экспорт.

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