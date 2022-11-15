UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про ракетний удар: РФ принизила лідерів, хто підтримав ідею діалогу з агресором

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Масованим ракетним ударом по українських містах під час саміту країн G20 Росія принизила всіх, хто підтримав ідею діалогу з агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Масований обстріл українських міст під час G20 – це приниження Росією всіх лідерів, які підтримали ідею діалогу з агресором", - зазначив Подоляк.

За його словами, Росія не пропонує переговорів, а висуває територіальні ультиматуми. Будь-які загравання з терористами завжди закінчуються ракетою у житловому будинку.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 15 листопада, знову масовано атакувала Україну. Окупанти здійснили запуски ракет кількома українськими містами. Зокрема, вибухи пролунали у Києві. За даними влади, метою ворога став житловий будинок у Печерському районі, ще кілька ракет збили системи ППО.

В Офісі президента вже відреагували на масштабну атаку росіян. Там кажуть, що ракетний удар – це відповідь на промову президента України Володимира Зеленського на саміті G20.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ПодолякВторгнення Росії до Україниракетный ударG20