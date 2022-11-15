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Подоляк о ракетном ударе: РФ унизила лидеров, кто поддержал идею диалога с агрессором

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Массированным ракетным ударом по украинским городам во время саммита стран G20 Россия унизила всех, кто поддержал идею диалога с агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Массированный обстрел украинских городов во время G20 – это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею "диалога" с агрессором", - отметил Подоляк.

По его словам, Россия не предлагает переговоры, а выдвигает территориальные ультиматумы. Любые заигрывания с террористами всегда оканчиваются ракетой в жилом доме.

Напомним, российская армия во вторник, 15 ноября, вновь массированно атаковала Украину. Оккупанты осуществили запуски ракет по нескольким украинским городам. В частности, взрывы прогремели в Киеве. По данным властей, целью врага стал жилой дом в Печерском районе, еще несколько ракет сбили системы ПВО.

В Офисе президента уже отреагировали на масштабную атаку россиян. Там говорят, что ракетный удар - это ответ на речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.

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Ирина ПодолякВторжение России в Украинуракетный ударG20