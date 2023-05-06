Подоляк про вибух машини Прилєпіна: спроба внутрішньої ескалації у РФ

Вибух машини російського пропагандиста Захара Прилєпіна, що відбувся сьогодні, 6 травня, є спробою внутрішньої ескалації, що має допомогти Росії зберегти контроль над населенням та елітами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Дивні інциденти, куди потрапляють люди, які не мають жодного впливу на перебіг подій на лінії фронту і які, зокрема, дуже потрібні для модерування інформації на внутрішньоросійському ринку, тобто ці пропагандисти, мені здається, є великою програмою ескалації", - сказав Подоляк.

За його словами, ця "програма" направлена саме на внутрішній ринок Росії, нею, як мінімум опікуються спеціальні служби Російської Федерації.

"Їм це потрібно, оскільки вони втрачають поступово контроль над управлінською вертикаллю, втрачають контроль над тим, що відбувається в Росії", - додав радник.

Він пояснив, що таким чином РФ намагається зберегти контроль над російським простором саме через ескалацію страхів, адже саме через цю емоцію Росія може згуртувати своє населення.

"Такі події мають трошки повпливати на еліти. Для того, щоб вони не починали думати, як виходити з цієї ситуації вже без Путіна, наприклад. І це має повпливати взагалі на керованість тими чи іншими процесами в Росії. Тому отакі інциденти і є ознакою спроби внутрішньої ескалації, не більше, але й не менше", - додав Подоляк.

Що відомо про підрив Прилєпіна

Сьогодні в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль пропагандиста РФ Захара Прилєпіна. Він в момент вибуху перебував в транспорті.

Пізніше на підрив російського пропагандиста відреагували у Офісі українського президента Володимира Зеленського.

Невдовзі росіяни повідомили, що нібито затримали причетного до підриву автомобіля. Однак пізніше МВС РФ все ж звинуватило США та Україну в нібито спланованому терористичному акті.

СБУ також відреагувала на підрив російського пропагандиста Прилєпіна.

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