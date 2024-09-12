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Подоляк про дозвіл на удари західною зброєю вглиб РФ: дискусії продовжуються

Фото: радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник

Дискусії щодо дозволів на удари західною зброєю вглиб РФ ще тривають. Треба зачекати рішення.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Дискусії щодо дозволів продовжуються. Дочекаймось, якщо це буде потрібно, офіційних заяв", - наголосив Подоляк.

Водночас він зауважив, що замість заяв, ми можемо побачити нарощування ударів вглиб російської території.

"І зможемо зробити відповідні висновки", - підкреслив він.

Нагадаємо, що вчора, 11 вересня, до Києва приїхали глава МЗС Британії Девід Леммі та його американський колега державний секретар США Ентоні Блінкен.

Під час свого візиту Блінкен заявив, що Україна переговорила з США про ситуацію на фронті, а також питання щодо далекобійності.

Тим часом у Британії заявили, що позиція щодо ударів України по РФ не змінилася.

Однак, вже надвечір західні ЗМІ повідомили, що Британія, ймовірно, вже прийняла рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії. Однак офіційно це не підтверджено.

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Війна Росії проти УкраїниМихайло Подоляк