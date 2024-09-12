RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подоляк о разрешении на удары западным оружием вглубь РФ: дискуссии продолжаются

Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

Дискуссии о разрешении на удары западным оружием вглубь РФ еще продолжаются. Надо подождать решения.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Дискуссии по разрешениям продолжаются. Дождемся, если это будет нужно, официальных заявлений", - подчеркнул Подоляк.

В то же время он отметил, что вместо заявлений мы можем увидеть наращивание ударов вглубь российской территории.

"И сможем сделать соответствующие выводы", - подчеркнул он.

Напомним, что вчера, 11 сентября, в Киев приехали глава МИД Британии Дэвид Лемми и его американский коллега, государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Во время своего визита Блинкен заявил, что Украина переговорила с США о ситуации на фронте, а также вопрос о дальнобойности.

Тем временем в Британии заявили, что позиция по ударам Украины по РФ не изменилась.

Однако уже к вечеру западные СМИ сообщили, что Британия, вероятно, уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Однако официально это не подтверждено.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМихаил Подоляк