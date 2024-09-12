Подоляк о разрешении на удары западным оружием вглубь РФ: дискуссии продолжаются

Дискуссии о разрешении на удары западным оружием вглубь РФ еще продолжаются. Надо подождать решения.
Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Дискуссии по разрешениям продолжаются. Дождемся, если это будет нужно, официальных заявлений", - подчеркнул Подоляк.
В то же время он отметил, что вместо заявлений мы можем увидеть наращивание ударов вглубь российской территории.
"И сможем сделать соответствующие выводы", - подчеркнул он.
Напомним, что вчера, 11 сентября, в Киев приехали глава МИД Британии Дэвид Лемми и его американский коллега, государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Во время своего визита Блинкен заявил, что Украина переговорила с США о ситуации на фронте, а также вопрос о дальнобойности.
Тем временем в Британии заявили, что позиция по ударам Украины по РФ не изменилась.
Однако уже к вечеру западные СМИ сообщили, что Британия, вероятно, уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Однако официально это не подтверждено.
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