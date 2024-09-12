Подоляк о разрешении на удары западным оружием вглубь РФ: дискуссии продолжаются

Напомним, что вчера, 11 сентября, в Киев приехали глава МИД Британии Дэвид Лемми и его американский коллега, государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Во время своего визита Блинкен заявил, что Украина переговорила с США о ситуации на фронте, а также вопрос о дальнобойности.

Тем временем в Британии заявили, что позиция по ударам Украины по РФ не изменилась.

Однако уже к вечеру западные СМИ сообщили, что Британия, вероятно, уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Однако официально это не подтверждено.

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