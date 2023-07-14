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Подоляк пояснив стратегію України щодо перемоги у війні з Росією

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П'ятниця 14 липня 2023 15:00
Подоляк пояснив стратегію України щодо перемоги у війні з Росією Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Стратегія України щодо перемоги над Російською Федерацією є цілком зрозумілою. Водночас партнерам потрібно бути чесними щодо власних планів.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Як відзначив Подоляк, стратегія полягає в максимальній й повноцінній військовій підтримці України, завдяки якій наша армія зможе прорвати російську оборону. Останнє призведе до краху ворожого фронту. Зокрема:

  • перемоги ЗСУ на фронті призведуть до внутрішньої дестабілізації в Росії та транзиту влади всередині еліти;
  • разом з крахом путінського режиму - Україна зможе повернути окуповані території, вступити в НАТО, покарати воєнних злочинців та стягнути з Росії компенсації.

"Якщо наші партнери мають інші плани - які вони? Майте сміливість назвати їх публічно", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк нещодавно підсумував результати саміту НАТО у Вільнюсі, під час якого країни обіцяли продовжувати забезпечувати зброєю та підтримувати Україну.

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