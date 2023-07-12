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У Зеленського назвали головні висновки саміту НАТО у Вільнюсі для України

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Середа 12 липня 2023 15:57
У Зеленського назвали головні висновки саміту НАТО у Вільнюсі для України Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Саміт НАТО у Вільнюсі продемонстрував, що країни Заходу продовжуватимуть забезпечувати зброєю та підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка у Twitter.

"Головні висновки Вільнюса: буде зброя, буде підтримка, буде суверенна та незалежна Україна. Одного разу обов'язково Україна теж буде в НАТО. До того часу пам'ятаємо: наше життя та безпека тільки в наших руках. Дякую партнерам, але також нагадуємо: майбутнє та безпека Європи - теж у наших руках. І сьогодні ці руки - у жахливих кривавих мозолях від постійного тримання зброї", - наголосив Подоляк.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, у Вільнюсі вчора, 11 липня, стартував саміт НАТО. Одним з ключових предметів обговорень було запрошення України до Альянсу, яке могли зробити в офіційному підсумковому документі. Цього так і не сталося. Країни НАТО пообіцяли запросити нашу країну за виконання низки умов.

При цьому союзники Альянсу підтримали вступ нашої країни без виконання плану дій щодо членства.

Також за підсумками саміту Україна отримає нове озброєння. Зокрема, Німеччина пообіцяла надати дві установки зенітних ракетних комплексів Patriot, а Франція - далекобійні ракети.

Більш детально про підсумки першого дня саміту можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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