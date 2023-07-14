Подоляк объяснил стратегию Украины относительно победы в войне с Россией

Стратегия Украины относительно победы над Российской Федерацией вполне понятна. В то же время партнерам нужно быть честными по поводу собственных планов.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

Как отметил Подоляк, стратегия заключается в максимальной и полноценной военной поддержке Украины, благодаря которой наша армия сможет прорвать российскую оборону. Последнее приведет к краху вражеского фронта. В частности:

победы ВСУ на фронте приведут к внутренней дестабилизации в России и транзиту власти внутри элиты;

вместе с крахом путинского режима - Украина сможет вернуть оккупированные территории, вступить в НАТО, наказать военных преступников и взыскать с России компенсации.

"Если наши партнеры имеют другие планы - какие они? Имейте смелость назвать их публично", - пишет Подоляк.