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Подоляк посоветовал белорусским военным обучаться сдаче в плен, а не "захвату чужих территорий"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Беларуси организуют учения, на которых, вероятно, будет тренировка по "освобождению" территорий. Но военным лучше следует научиться оказывать неотложную медицинскую помощь и как правильно сдаваться в плен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Слабоумие и отвага по-лукашенковски: начать обучение с "захвата чужих территорий". Для большей пользы наши ребята с Волыни советуют российским и белорусским военным другие направления учений: неотложная медицинская помощь, эффективная сдача в плен, курсы актерской игры ("мы просто заблудились")", - написал он.

Отметим, что белорусские военные планируют организовать учения, на которых, вероятно, будет проводиться тренировка по "освобождению" территорий. Не исключено, что имеется в виду захват части приграничных областей Украины.

Кроме того, Подоляк заявил, что заявление Лукашенко о якобы конфликте между военными и Зеленским является ложью, которая нацелена на дестабилизацию ситуации в Украине.

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При этом ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что Беларусь не будет вторгаться в Украину.

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Ирина ПодолякБеларусь