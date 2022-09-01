Подоляк порадив білоруським військовим навчатися здачі в полон, а не "захопленню чужих територій"

У Білорусі організують навчання, на яких, ймовірно, буде тренування зі "звільнення" територій. Але військовим краще слід навчитися надавати невідкладну медичну допомогу та як правильно здаватися у полон.

Як повідомляє РБК-Україна , про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк .

"Недоумство й відвага по-лукашенківськи: почати навчання із "захоплення чужих територій". Для більшої користі наші хлопці з Волині радять російським і білоруським військовим інші напрямки навчань: невідкладна медична допомога, ефективна здача в полон, курси акторської гри ("ми просто заблукали")", - написав він.

Зазначимо, що білоруські військові планують організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проводитися тренування щодо "звільнення" територій. Не виключено, що мається на увазі захоплення частини прикордонних областей України.

Окрім того, Подоляк заявив, що заява Лукашенка про нібито конфлікт між військовими і Зеленським є брехнею, що націлена на дестабілізацію ситуації в Україні.

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При цьому раніше начальник української розвідки Кирило Буданов заявляв, що Білорусь не вторгатиметься в Україну.

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