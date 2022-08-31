Подоляк об осложнениях визового режима с РФ: самое малое, что можно сделать

Приостановка упрощенного визового режима - это наименьшее, что можно сделать, чтобы россияне почувствовали причастность к войне их государства против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

Он отметил, что Украина платит чрезвычайно высокую цену - десятками тысяч жизней - за развязанную РФ войну против нашей страны.

В свою очередь Европа платит тем, что вводит санкции и принимает беженцев из Украины.

"Усложнение визового режима - самое малое, что можно сделать, чтобы заставить россиян почувствовать свою причастность к этой войне", - добавил Подоляк.