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Подоляк об осложнениях визового режима с РФ: самое малое, что можно сделать

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Приостановка упрощенного визового режима - это наименьшее, что можно сделать, чтобы россияне почувствовали причастность к войне их государства против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он отметил, что Украина платит чрезвычайно высокую цену - десятками тысяч жизней - за развязанную РФ войну против нашей страны.

В свою очередь Европа платит тем, что вводит санкции и принимает беженцев из Украины.

"Усложнение визового режима - самое малое, что можно сделать, чтобы заставить россиян почувствовать свою причастность к этой войне", - добавил Подоляк.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС договорились о приостановке упрощенного визового режима с РФ на фоне войны против Украины.

ЕС не достиг единого мнения по этому вопросу. Так, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз россиянам, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан вокруг путинского режима.

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Ирина Подоляк