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Подоляк про ускладнення візового режиму з РФ: найменше, що можна зробити

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Призупинення спрощеного візового режиму - це найменше, що можна зробити, аби росіяни відчути причетність до війни їхньої держави проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він зазначив, що Україна платить надзвичайно високу ціну - десятками тисяч життів - за розв’язану РФ війну проти нашої країни.

У свою чергу Європа сплачує тим, що запроваджує санкції та приймає біженців з України.

"Ускладнення візового режиму - найменше, що можна зробити, щоб змусити росіян відчути свою причетність до цієї війни", - додав Подоляк.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про призупинення спрощеного візового режиму з РФ на тлі війни проти України.

ЄС не досяг єдиної думки з цього питання. Так, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз росіянам, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян навколо путінського режиму.

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Ірина Подоляк