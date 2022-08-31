Подоляк про ускладнення візового режиму з РФ: найменше, що можна зробити

Призупинення спрощеного візового режиму - це найменше, що можна зробити, аби росіяни відчути причетність до війни їхньої держави проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
Він зазначив, що Україна платить надзвичайно високу ціну - десятками тисяч життів - за розв’язану РФ війну проти нашої країни.
У свою чергу Європа сплачує тим, що запроваджує санкції та приймає біженців з України.
"Ускладнення візового режиму - найменше, що можна зробити, щоб змусити росіян відчути свою причетність до цієї війни", - додав Подоляк.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про призупинення спрощеного візового режиму з РФ на тлі війни проти України.
ЄС не досяг єдиної думки з цього питання. Так, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз росіянам, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян навколо путінського режиму.
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