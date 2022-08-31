Подоляк про ускладнення візового режиму з РФ: найменше, що можна зробити

Призупинення спрощеного візового режиму - це найменше, що можна зробити, аби росіяни відчути причетність до війни їхньої держави проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

Він зазначив, що Україна платить надзвичайно високу ціну - десятками тисяч життів - за розв’язану РФ війну проти нашої країни.

У свою чергу Європа сплачує тим, що запроваджує санкції та приймає біженців з України.

"Ускладнення візового режиму - найменше, що можна зробити, щоб змусити росіян відчути свою причетність до цієї війни", - додав Подоляк.