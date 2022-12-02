UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про неможливість переговорів з Путіним: усвідомили ключові столиці, але не в Москві

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін не може бути суб’єктом діалогу зі світом. Це вже усвідомлюють у ключових столицях, але Москва цього ще не визнає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Реальність, яку вже усвідомлюють у ключових столицях, але ще не визнали у Москві: Путін не може бути суб’єктом діалогу зі світом, бо в нього немає власної політичної перспективи у самій Росії. Єдиний шанс зберегтися для РФ - перезавантаження еліт, аби списати "чужі помилки", - написав він.

Переговори з Путіним

Нагадаємо, останніми днями у медіаполі активізувалася тема переговорів з Путіним.

Так, вчора, 1 грудня американський лідер Джо Байден на брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном допустив можливість переговорів з Путіним. Він уточнив, це можливо за умови зацікавленості диктатора у закінченні війни та схвалення союзниками по НАТО ініціативи переговорів.

На що у Кремлі вже відреагували. Там вже заявили, що не погодяться на умови Байдена, бо РФ не готова закінчити війну.

Тим часом сьогодні стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив з Путіним, він закликав диктатора вивести війська з України, а Путін почав виправдовуватися за удари по критичній інфраструктурі українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ПодолякВійна Росії проти України