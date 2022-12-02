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У Кремлі відреагували на умови Байдена щодо переговорів з Путіним

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Москва, П'ятниця 02 грудня 2022 12:29
У Кремлі відреагували на умови Байдена щодо переговорів з Путіним Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Кремль не погодиться на умови щодо переговорів, які виставив президента США Джо Байдена. Росія не готова закінчувати війну проти України.

Про це заявив речник глави Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Тобто фактично, що сказав президент Байден: він сказав, що переговори можливі тільки після того, як Путін піде з України. Ось, що він сказав", - зазначив Пєсков.

Спікер Кремля заявив, що РФ не погодиться на такі умови, а так звана "спецоперація" продовжуватиметься.

"Сполучені Штати, як і раніше, не визнають нові території у складі Російської Федерації. І, звичайно, це істотно ускладнює пошук якогось взаємного ґрунту. Ґрунту, можливого для взаємного обговорення", - сказав він.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив, що погодиться на переговори з Володимиром Путіним, якщо той закінчить війну проти України.

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