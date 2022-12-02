Подоляк о невозможности переговоров с Путиным: осознали ключевые столицы, но не в Москве

"Реальность, которую уже осознают в ключевых столицах, но еще не признали в Москве: Путин не может быть субъектом диалога с миром, потому что у него нет собственной политической перспективы в самой России. Единственный шанс сохраниться для РФ - перезагрузка элит, чтобы списать "чужие ошибки", - написал он.

Переговоры с Путиным

Напомним, в последние дни в медиаполе активизировалась тема переговоров с Путиным.

Так, вчера, 1 декабря американский лидер Джо Байден на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном допустил возможность переговоров с Путиным. Он уточнил, что это возможно при условии заинтересованности диктатора в окончании войны и одобрения союзниками по НАТО инициативы переговоров.

На что в Кремле уже отреагировали. Там уже заявили, что не согласятся на условия Байдена, потому что РФ не готова окончить войну.

Между тем, сегодня стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц поговорил с Путиным, он призвал диктатора вывести войска из Украины, а Путин начал оправдываться за удары по критической инфраструктуре украинцев.

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