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Подоляк о невозможности переговоров с Путиным: осознали ключевые столицы, но не в Москве

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин не может являться субъектом диалога с миром. Это уже понимают в ключевых столицах, но Москва этого еще не признает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Реальность, которую уже осознают в ключевых столицах, но еще не признали в Москве: Путин не может быть субъектом диалога с миром, потому что у него нет собственной политической перспективы в самой России. Единственный шанс сохраниться для РФ - перезагрузка элит, чтобы списать "чужие ошибки", - написал он.

Переговоры с Путиным

Напомним, в последние дни в медиаполе активизировалась тема переговоров с Путиным.

Так, вчера, 1 декабря американский лидер Джо Байден на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном допустил возможность переговоров с Путиным. Он уточнил, что это возможно при условии заинтересованности диктатора в окончании войны и одобрения союзниками по НАТО инициативы переговоров.

На что в Кремле уже отреагировали. Там уже заявили, что не согласятся на условия Байдена, потому что РФ не готова окончить войну.

Между тем, сегодня стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц поговорил с Путиным, он призвал диктатора вывести войска из Украины, а Путин начал оправдываться за удары по критической инфраструктуре украинцев.

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Ирина ПодолякВойна России против Украины