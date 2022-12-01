Байден допустив переговори з Путіним, але є умова

Президент США Джо Байден вважає за можливі переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Politico Елі Стоколса у Twitter .

"Я готовий поговорити з Путіним, якщо справді в ньому є зацікавленість - він шукає спосіб закінчити війну. Поки він цього не зробив", - зазначив лідер США.

Байден також додав, що його переговори з Путіним можливі лише у випадку, якщо союзники щодо НАТО схвалять таку ініціативу.

Президент підкреслив, що російський диктатор "прорахувався по всіх пунктах", і думку про його перемогу над Україною навіть "неможливо уявити".