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Байден допустив переговори з Путіним, але є умова

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Вашингтон, Четвер 01 грудня 2022 21:47
Байден допустив переговори з Путіним, але є умова Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден вважає за можливі переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Politico Елі Стоколса у Twitter.

"Я готовий поговорити з Путіним, якщо справді в ньому є зацікавленість - він шукає спосіб закінчити війну. Поки він цього не зробив", - зазначив лідер США.

Байден також додав, що його переговори з Путіним можливі лише у випадку, якщо союзники щодо НАТО схвалять таку ініціативу.

Президент підкреслив, що російський диктатор "прорахувався по всіх пунктах", і думку про його перемогу над Україною навіть "неможливо уявити".

Нагадаємо, раніше Байден заявляв, що Сполучені Штати не збираються вступати в будь-які мирні переговори з Росією щодо України без відповідного рішення самої країни.

Також ми писали, що, за словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, лише глава української держави Володимир Зеленський може ухвалити рішення про початок переговорів з Росією та США не можуть натиснути на Україну.

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