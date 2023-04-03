РФ повернулася до "радянської класики". Подоляк назвав ознаки

Росія давно повернулася до "радянської класики". Цей факт підтверджують кілька ознак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
"Навколо вороги! РФ повернулася до радянської класики", - запевнив він.
Підтверджуючи свою тезу, Подоляк перелічив наступні ознаки:
"Залишки "демократії" відкинуті, СРСР повернувся", - резюмував радник голови Офісу президента.
Нагадаємо, 30 березня журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".
Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.
При цьому президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.