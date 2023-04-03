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РФ повернулася до "радянської класики". Подоляк назвав ознаки

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Росія давно повернулася до "радянської класики". Цей факт підтверджують кілька ознак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Навколо вороги! РФ повернулася до радянської класики", - запевнив він.

Підтверджуючи свою тезу, Подоляк перелічив наступні ознаки:

  • Ізоляція (закриті кордони);
  • Шпигунство (будь-який іноземець, особливо журналіст, потрапляє під арешт);
  • Тотальні політичні репресії (арешти, швидкі суди, тривалі терміни).

"Залишки "демократії" відкинуті, СРСР повернувся", - резюмував радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, 30 березня журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

При цьому президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста.

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