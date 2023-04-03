РФ повернулася до "радянської класики". Подоляк назвав ознаки

Росія давно повернулася до "радянської класики". Цей факт підтверджують кілька ознак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста . Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 30 березня журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у Росії . Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

"Навколо вороги! РФ повернулася до радянської класики", - запевнив він.

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