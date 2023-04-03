РФ вернулась в "советскую классику". Подоляк назвал признаки

Россия давно вернулась в "советскую классику". Этот факт подтверждают несколько признаков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Вокруг враги! РФ вернулась в советскую классику", - заверил он.
Подтверждая свой тезис, Подоляк перечислил следующие признаки:
"Остатки "демократии" отброшены, СССР вернулся", - резюмировал советник главы Офиса президента.
Напомним, 30 марта журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".
Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
При этом президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста.
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