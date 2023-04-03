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РФ вернулась в "советскую классику". Подоляк назвал признаки

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Россия давно вернулась в "советскую классику". Этот факт подтверждают несколько признаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Вокруг враги! РФ вернулась в советскую классику", - заверил он.

Подтверждая свой тезис, Подоляк перечислил следующие признаки:

  • Изоляция (закрытые границы);
  • Шпионаж (любой иностранец, особенно журналист, попадает под арест);
  • Тотальные политические репрессии (аресты, скорые суды, длительные сроки).

"Остатки "демократии" отброшены, СССР вернулся", - резюмировал советник главы Офиса президента.

Напомним, 30 марта журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

При этом президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста.

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