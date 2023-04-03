РФ вернулась в "советскую классику". Подоляк назвал признаки

Россия давно вернулась в "советскую классику". Этот факт подтверждают несколько признаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста . Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, 30 марта журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России . Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

"Вокруг враги! РФ вернулась в советскую классику", - заверил он.

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