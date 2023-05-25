Подоляк назвав основні пріоритети України після зеленого світла на F-16
Пріоритети України після зеленого світла по винищувачах F-16 залишаються незмінними. Йдеться про далекобійні ракети, артилерію та інше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Основними потребами нашої країни є:
- далекобійні ракети;
- системи РСЗВ;
- артилерія;
- військові навчання;
- ремонт техніки;
- снарядна логістика;
- повернення територій;
- вступ до НАТО.
"Потім все інше, включно з пропущеними букерівськими книжками", - пише Подоляк.
Зелене світло на F-16
Минулого тижня, під час саміту G7, президент США Джо Байден заявив про підтримку навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Перед цим низка країн заявили про готовність приєднатись до ініціативи.
Як відзначив глава Пентагону Остін Ллойд, навчання можуть розпочатися вже найближчими тижнями, а Нідерланди тим часом можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.
На думку керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна робить усе можливе, щоб прискорити поставки перших винищувачів. Водночас йдеться не про великий термін, а про місяці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.