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Подоляк назвав основні пріоритети України після зеленого світла на F-16

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Четвер 25 травня 2023 19:29
Подоляк назвав основні пріоритети України після зеленого світла на F-16 Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Пріоритети України після зеленого світла по винищувачах F-16 залишаються незмінними. Йдеться про далекобійні ракети, артилерію та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Основними потребами нашої країни є:

  • далекобійні ракети;
  • системи РСЗВ;
  • артилерія;
  • військові навчання;
  • ремонт техніки;
  • снарядна логістика;
  • повернення територій;
  • вступ до НАТО.

"Потім все інше, включно з пропущеними букерівськими книжками", - пише Подоляк.

Зелене світло на F-16

Минулого тижня, під час саміту G7, президент США Джо Байден заявив про підтримку навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Перед цим низка країн заявили про готовність приєднатись до ініціативи.

Як відзначив глава Пентагону Остін Ллойд, навчання можуть розпочатися вже найближчими тижнями, а Нідерланди тим часом можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.

На думку керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна робить усе можливе, щоб прискорити поставки перших винищувачів. Водночас йдеться не про великий термін, а про місяці.

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