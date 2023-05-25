Подоляк назвав основні пріоритети України після зеленого світла на F-16

Пріоритети України після зеленого світла по винищувачах F-16 залишаються незмінними. Йдеться про далекобійні ракети, артилерію та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Основними потребами нашої країни є:

далекобійні ракети;

системи РСЗВ;

артилерія;

військові навчання;

ремонт техніки;

снарядна логістика;

повернення територій;

вступ до НАТО.

"Потім все інше, включно з пропущеними букерівськими книжками", - пише Подоляк.

Зелене світло на F-16

Минулого тижня, під час саміту G7, президент США Джо Байден заявив про підтримку навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Перед цим низка країн заявили про готовність приєднатись до ініціативи.

Як відзначив глава Пентагону Остін Ллойд, навчання можуть розпочатися вже найближчими тижнями, а Нідерланди тим часом можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16.

На думку керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна робить усе можливе, щоб прискорити поставки перших винищувачів. Водночас йдеться не про великий термін, а про місяці.