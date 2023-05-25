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Подоляк назвал основные приоритеты Украины после зеленого света на F-16

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Четверг 25 мая 2023 19:29
Подоляк назвал основные приоритеты Украины после зеленого света на F-16 Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Приоритеты Украины после зеленого света по истребителям F-16 остаются неизменными. Речь идет о дальнобойных ракетах, артиллерии и прочем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Основными потребностями нашей страны являются:

  • дальнобойные ракеты;
  • системы РСЗО;
  • артиллерия;
  • военные учения;
  • ремонт техники;
  • снарядная логистика;
  • возвращение территорий;
  • вступление в НАТО.

"Потом все остальное, включая пропущенные букеровские книги", - пишет Подоляк.

Зеленый свет F-16

На прошлой неделе, во время саммита G7, президент США Джо Байден заявил о поддержке обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Перед этим ряд стран заявили о готовности присоединиться к инициативе.

Как отметил глава Пентагона Остин Ллойд, обучение может начаться уже в ближайшие недели, а Нидерланды тем временем могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.

По мнению руководителя офиса президента Андрея Ермака, Украина делает все возможное, чтобы ускорить поставки первых истребителей. В то же время речь идет не о большом сроке, а о месяцах.

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