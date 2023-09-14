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Подоляк назвав ключові завдання ЗСУ в рамках підготовки до деокупації Криму

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України продовжують готуватись до деокупації Кримського півострова. Виконують для цього три ключових завдання.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Ключові завдання полягають в атаці на окупаційні військові об'єкти в Криму. 

За словами радника голови Офісу президента, завдання полягають в: 

  • необхідності відкрити небо над півостровом, щоб мати можливість активно знищувати російські військову та складську інфраструктуру. Для цього наші воїни знищують протиракетні комплекси та системи ППО, в тому ж числі й "Тріумф"; 
  • необхідності припинити безперервне постачання ресурсів і резервів в зону активних бойових дій. Для цього знищується транспортна логістика терористів  й незаконні об'єкти на кшталт Кримського мосту; 
  • необхідності вигнати залишки Чорноморського флоту терористів з територіальних вод Криму та відновити статус Чорного моря як моря зовнішньої юрисдикції. Для цього ремонтується інфраструктура і знищуються російські військові кораблі. 

Вибухи в Криму 

Вибухи на тимчасово окупованому Кримському півострові дедалі стають звичним явищем. Наприклад, під час ударів по Севастополю 13 вересня, наші військові завдали ураження великому російському десантному кораблю й підводному човну "Ростов-на-Дону"

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.

Також цієї ночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію. Захисники дронами та ракетами знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів поблизу Євпаторії.

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