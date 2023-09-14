Подоляк назвал ключевые задачи ВСУ в рамках подготовки к деоккупации Крыма

Вооруженные силы Украины продолжают готовиться к деоккупации Крымского полуострова. Выполняют для этого три ключевых задания.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
Ключевые задачи заключаются в атаке на оккупационные военные объекты в Крыму.
По словам советника главы Офиса президента, задачи заключаются в:
Взрывы в Крыму
Взрывы на временно оккупированном Крымском полуострове становятся привычным явлением. Например, во время ударов по Севастополю 13 сентября, наши военные нанесли поражение крупному российскому десантному кораблю и подводной лодке "Ростов-на-Дону".
Больше о ночных событиях в Севастополе и повреждениях кораблей - в материале РБК-Украина.
Также в эту ночь военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию. Защитники дронами и ракетами уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов вблизи Евпатории.
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