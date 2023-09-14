Подоляк назвав ключові завдання ЗСУ в рамках підготовки до деокупації Криму

Збройні сили України продовжують готуватись до деокупації Кримського півострова. Виконують для цього три ключових завдання.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

Ключові завдання полягають в атаці на окупаційні військові об'єкти в Криму.

За словами радника голови Офісу президента, завдання полягають в:

необхідності відкрити небо над півостровом, щоб мати можливість активно знищувати російські військову та складську інфраструктуру. Для цього наші воїни знищують протиракетні комплекси та системи ППО, в тому ж числі й "Тріумф";

необхідності припинити безперервне постачання ресурсів і резервів в зону активних бойових дій. Для цього знищується транспортна логістика терористів й незаконні об'єкти на кшталт Кримського мосту;

необхідності вигнати залишки Чорноморського флоту терористів з територіальних вод Криму та відновити статус Чорного моря як моря зовнішньої юрисдикції. Для цього ремонтується інфраструктура і знищуються російські військові кораблі.

Вибухи в Криму

Вибухи на тимчасово окупованому Кримському півострові дедалі стають звичним явищем. Наприклад, під час ударів по Севастополю 13 вересня, наші військові завдали ураження великому російському десантному кораблю й підводному човну "Ростов-на-Дону".

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.

Також цієї ночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію. Захисники дронами та ракетами знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів поблизу Євпаторії.