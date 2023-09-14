Подоляк назвал ключевые задачи ВСУ в рамках подготовки к деоккупации Крыма

Вооруженные силы Украины продолжают готовиться к деоккупации Крымского полуострова. Выполняют для этого три ключевых задания.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

Ключевые задачи заключаются в атаке на оккупационные военные объекты в Крыму.

По словам советника главы Офиса президента, задачи заключаются в:

необходимости открыть небо над полуостровом, чтобы иметь возможность активно уничтожать российские военную и складскую инфраструктуру. Для этого наши воины уничтожают противоракетные комплексы и системы ПВО, в том же числе и "Триумф";

необходимости прекратить непрерывное снабжение ресурсов и резервов в зону активных боевых действий. Для этого уничтожается транспортная логистика террористов и незаконные объекты вроде Крымского моста;

необходимости изгнать остатки Черноморского флота террористов из территориальных вод Крыма и восстановить статус Черного моря как моря внешней юрисдикции. Для этого ремонтируется инфраструктура и уничтожаются российские военные корабли.

Взрывы в Крыму

Взрывы на временно оккупированном Крымском полуострове становятся привычным явлением. Например, во время ударов по Севастополю 13 сентября, наши военные нанесли поражение крупному российскому десантному кораблю и подводной лодке "Ростов-на-Дону".

Больше о ночных событиях в Севастополе и повреждениях кораблей - в материале РБК-Украина.

Также в эту ночь военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию. Защитники дронами и ракетами уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов вблизи Евпатории.