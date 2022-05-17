Подоляк: любая война завершается переговорами, модерировать их будет Зеленский

Несмотря на приостановку переговоров с Россией, война все равно будет решаться за столом переговоров. И модерировать процесс будет украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Понятно, что сейчас он (переговорный процесс, - ред.) приостановлен, так как после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения вперед нет. Российская Федерация все еще остается в своем стереотипном мышлении. Но любая война все равно будет завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский", - отметил Подоляк.

Напомним, сегодня замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Украина вышла из переговорного процесса. По его словам, на сегодня переговоры не ведутся ни в каком виде.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, именно Россия должна сделать первый шаг для переговоров, в частности, отвести свои войска на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.

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