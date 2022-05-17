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Подоляк: будь-яка війна завершується переговорами, модерувати їх буде Зеленський

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Київ, Вівторок 17 травня 2022 13:16
Подоляк: будь-яка війна завершується переговорами, модерувати їх буде Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Незважаючи на припинення переговорів з Росією, війна все одно буде вирішуватися за столом переговорів. І модеруватиме процес український президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Зрозуміло, що зараз він (переговорний процес, - ред.) припинений, так як після стамбульського комюніке будь-якого істотного просування вперед немає. Російська Федерація все ще залишається у своєму стереотипному мисленні. Але будь-яка війна все одно буде завершуватися за столом переговорів і модерувати цей процес, як мені здається, буде пан Зеленський", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Україна вийшла з переговорного процесу. За його словами, на сьогодні переговори не ведуться ні в якому вигляді.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, саме Росія повинна зробити перший крок для переговорів, зокрема, відвести свої війська на позиції станом до 24 лютого 2022 року.

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