Подоляк про критику контрнаступу: ЗСУ зруйнували міф про "другу армію", наберіться терпіння

"Коли хтось розмірковує про український контрнаступ, його швидкість, напрямки та ефективність, дає поради чи впевнено заявляє, що щось "точно йде не за планом", головне - не забувати, що ще вчора (до повномасштабного вторгнення в Україну) російську армію цілком серйозно називали "другою армією у світі", істерично її боялися та навіть не уявляли, що проти неї можна ефективно воювати", - пише Подоляк.

Щоб знищити черговий міф, як відзначає радник голови Офісу президента, сьогодні важливо набратись терпіння й уважно стежити за якісною роботою ЗСУ, яку наші воїни обов'язково дороблять до справедливого фіналу.

"Росія після війни в Україні перестане існувати як військова загроза. Принаймні для України та Європи. Тим часом… наступальні операції тривають", - додав Подоляк.

Ситуація на фронті

Як писав Генеральний штаб Збройних сил, наші військові ліквідували ще 820 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України країна-терорист втратила 251 620 одиниць особового складу.

Зокрема, як відзначає Інститут вивчення війни, наші солдати наразі ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Росіян жаліються на атаки ЗСУ з бронетехнікою та підтримкою танків поблизу Роботиного.