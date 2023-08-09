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Подоляк о критике контрнаступления: ВСУ разрушили миф о "второй армии", наберитесь терпения

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время войны Вооруженные силы Украины разрушили миф о "второй армии в мире". В будущем Российская Федерация перестанет существовать как военная угроза.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"Когда кто-то рассуждает об украинском контрнаступлении, его скорости, направлениях и эффективности, дает советы или уверенно заявляет, что что-то "точно идет не по плану", главное - не забывать, что еще вчера (до полномасштабного вторжения в Украину) российскую армию вполне серьезно называли "второй армией в мире", истерически ее боялись и даже не представляли, что против нее можно эффективно воевать", - пишет Подоляк.  

Чтобы уничтожить очередной миф, как отмечает советник главы Офиса президента, сегодня важно набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ, которую наши воины обязательно доделают до справедливого финала. 

"Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза. По крайней мере для Украины и Европы. Тем временем... наступательные операции продолжаются", - добавил Подоляк.

Ситуация на фронте

Как писал Генеральный штаб Вооруженных сил, наши военные ликвидировали еще 820 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины страна-террорист потеряла 251 620 единиц личного состава.

В частности, как отмечает Институт изучения войны, наши солдаты ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Россияне жалуются на атаки ВСУ с бронетехникой и поддержкой танков вблизи Роботиного.

 

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