ЗСУ ведуть наступальні дії на кількох напрямках: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Росіяни жаліються на атаки ЗСУ з бронетехнікою та підтримкою танків поблизу Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували біля Синьківки та на північ від Іванівки. Численні російські джерела, включно з Міністерством оборони РФ, стверджували, що російські війська нібито зайняли позиції на південь від Вільшани та Первомайського.

Російський "воєнкор" заявив, що російські війська намагалися прорвати українську оборону на схід і північний схід від Куп’янська. Російські джерела стверджували, що метою російських наступальних операцій на Куп’янському напрямку є відтягнення українських сил з інших ділянок фронт. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за останній тиждень російські війська зазнали значних втрат на Куп’янському напрямку.

Генштаб України та начальник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомили, що російські війська безуспішно атакували українські війська на південь від Новоселівського.

Українські війська вели наступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна і, як повідомляється, досягли обмеженого прогресу 8 серпня. Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили просунулися до Кармазинівки.





Бої у Донецькій області

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні операції поблизу Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута) та Дружби.

Опубліковані 7 серпня геолокаційні кадри показують, що російські війська нібито здійснили обмежене просування в районі Красногорівки (на західній околиці міста Донецьк). Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Північного та Мар’їнки.

"Південна вісь"

8 серпня українські війська продовжували наземні атаки вздовж західного кордону Донецької та східної Запорізької областей. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському напрямку.

Російські війська здійснили обмежену наземну атаку вздовж східного кордону Донецької та західної Запорізької областей 8 серпня та не просунулися. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Старомайорка.

Українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Декілька російських "воєнкорів" заявили, що українські війська з бронетехнікою та підтримкою танків атакували російські позиції на північній околиці Роботиного.

Російські джерела висунули суперечливі твердження щодо боїв на південний схід від Оріхова. Один російський "воєнкор" стверджував, що ведуться позиційні бої поблизу Білогір’я, але інший прямо заперечив це твердження та сказав, що немає підтвердження бойових дій під Білогір’ям.