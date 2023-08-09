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Подоляк про критику контрнаступу: ЗСУ зруйнували міф про "другу армію", наберіться терпіння

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Середа 09 серпня 2023 17:06
Подоляк про критику контрнаступу: ЗСУ зруйнували міф про "другу армію", наберіться терпіння Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час війни Збройні сили України зруйнували міф про "другу армію у світі". В майбутньому Російська Федерація перестане існувати як військова загроза.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Коли хтось розмірковує про український контрнаступ, його швидкість, напрямки та ефективність, дає поради чи впевнено заявляє, що щось "точно йде не за планом", головне - не забувати, що ще вчора (до повномасштабного вторгнення в Україну) російську армію цілком серйозно називали "другою армією у світі", істерично її боялися та навіть не уявляли, що проти неї можна ефективно воювати", - пише Подоляк.

Щоб знищити черговий міф, як відзначає радник голови Офісу президента, сьогодні важливо набратись терпіння й уважно стежити за якісною роботою ЗСУ, яку наші воїни обов'язково дороблять до справедливого фіналу.

"Росія після війни в Україні перестане існувати як військова загроза. Принаймні для України та Європи. Тим часом… наступальні операції тривають", - додав Подоляк.

Ситуація на фронті

Як писав Генеральний штаб Збройних сил, наші військові ліквідували ще 820 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України країна-терорист втратила 251 620 одиниць особового складу.

Зокрема, як відзначає Інститут вивчення війни, наші солдати наразі ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Росіян жаліються на атаки ЗСУ з бронетехнікою та підтримкою танків поблизу Роботиного.

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Збройні сили України Війна в Україні Контрнаступ ЗСУ
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