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Подоляк о форуме в Петербурге: Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал изгоя

Новина українською →
Украина, Пятница 17 июня 2022 22:30
Подоляк о форуме в Петербурге: Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал изгоя Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

У президента страны-агрессора Владимира Путина не получилось сделать Россию могущественной страной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Подоляк напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Он отметил, что ни одна страна СНГ/ОДКБ не хочет участвовать в российских преступлениях.

"Единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия. Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал нерукоподаваемого изгоя", - написал советник руководителя ОП.

Как сообщалось ранее, президент Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что его страна не признает "ЛДНР".

Напомним, псевдореспублики признала только Россия как повод для полномасштабной войны против Украины.

Однако Александр Лукашенко не исключил возможность их признания со стороны Беларуси.

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Офис президента Ирина Подоляк
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